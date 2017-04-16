16 апреля, 16:00. «Черноморец» — «Дружба». Встреча на море

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 апреля в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Черноморец» — «Дружба».

Зона «Юг» — один из самых предсказуемых дивизионов: «Ротор» идет на первом месте, а остальные команды продолжают бессмысленную погоню за фаворитом. «Черноморец» сумел одолеть главных чудотворцев ПФЛ, но уже практически потерял шансы на повышение в классе: весной «моряки» потопили самих себя, потерпев 4 поражения в 5 встречах и перестав считаться одними из потенциальных претендентов на высокие места. Предстоящая игра с майкопской командой — отличная возможность для перезагрузки новороссийцев, а также шанс продолжить грандиозные успехи в очных соперничествах. Во встречах с «Дружбой» игроки «Черноморца» совсем недружелюбны и издеваются над соперником более 22 лет: последний проигрыш адыгейцам датируется 20 октября 1994 года.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 и 17 апреля покажет прямые трансляции:

16 апреля, воскресенье

«Центр»: 16:00. «Авангард» (Курск) — «Чертаново» (Москва)

16 апреля, 15:00. «Сатурн» (Раменское) — «Витязь» (Подольск)

«Запад»: 16:00. «Спартак» (Кострома) – «Торпедо-Владимир»

17 апреля, понедельник

«Центр»: 18:00. «Калуга» — «Торпедо» Москва

Текст: Дмитрий Темников