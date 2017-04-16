16 апреля, 16:00. «Авангард» — «Чертаново». Чертова погоня

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 апреля в 15:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Авангард» — «Чертаново».

«Авангард» продолжает уверенный поход за первым местом в зоне «Центр»: курский клуб опережает соседей из белгородского «Энергомаша» на один балл и лидирует в турнирной таблице, а в двух первых играх после возобновления чемпионата сине-белые одержали «сухие» победы. Но в матче с «Чертаново» фавориты испытают трудности: в текущем сезоне команда Игоря Беляева провела три игры против представителей столицы и ближнего Подмосковья на родном стадионе, и лишь в одной встрече «Авангард» сумел одержать победу.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 и 17 апреля покажет прямые трансляции:

16 апреля, воскресенье

«Центр»: 16:00. «Сатурн» (Раменское) – «Витязь» (Подольск)

«Юг»: 16:00. «Черноморец» (Новороссийск) — «Дружба» (Майкоп)

«Запад»: 16:00. «Спартак» (Кострома) – «Торпедо-Владимир»

17 апреля, понедельник

«Центр»: 18:00. «Калуга» — «Торпедо» Москва

Текст: Дмитрий Темников