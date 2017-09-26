«Спартак» популярнее «Зенита». Президент ФНЛ развеял «влажные» фантазии петербуржцев

Президент ФНЛ Игорь Ефремов поделился своим мнением на тему: «Кто популярнее: «Зенит» или «Спартак»?». Функционер пришел к выводу, что красно-белые опережают своих петербуржских оппонентов по показателю популярности.

Вечное соперничество двух столиц, противостояние «Спартака» и «Зенита» проявляется буквально во всем. В последние годы особое внимание уделяется вопросу популярности клубов. И вопрос этот, несомненно, является весьма дискуссионным. Петербуржские фанаты уверены, что именно «Зенит» является самым популярным клубом страны, с чем естественно не согласны болельщики московского «Спартака». Свое мнение по этому вопросу высказали многие, представители обоих клубов конечно же встали на сторону своих коллективов, а сейчас на тему самого популярного российского клуба высказался и президент ФНЛ Игорь Ефремов.

«Самый популярный клуб России? Если оценивать объективно, то, наверное, «Спартак». Красно-белые больше по времени находятся наверху, поскольку вы помните, что «Зенит» в 90-е годы вообще играл во втором дивизионе. Когда Мутко за него взялся, он, слава богу, начал потихоньку возрождаться.

Сейчас новая история при поддержке «Газпрома» и руководителей. Безусловно, «Зенит» уверенно наступает на пятки. Но мне видится, что если брать в целом по стране, то, конечно, «Спартак» популярнее. Недаром придумали, что «Спартак» — это народная команда», — сказал Ефремов.

Мнение президента ФНЛ разделяют многие (но многие и не разделяют), а вот ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения – прим. «Футбол») не так давно объявил о результатах собственного исследования на тему «Самый популярный российский клуб». Согласно его итогам петербуржский «Зенит» является лидером в рейтинге заядлых болельщиков и просто интересующихся футболом (13% респондентов заявили о своей симпатии к сине-бело-голубым). А вот второе место поделили столичные «Спартак» и ЦСКА (по 8%)

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат