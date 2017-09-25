Эдинсон Кавани отказался «продавать» Неймару свое звание штатного пенальтиста

История о том, как дети не поделили право на исполнение стандартов, а теперь подрывают командную атмосферу.

Новичок «ПСЖ» Неймар отписался от Эдинсона Кавани в инстграме, чуть было не устроил с ним драку в раздевалке и даже потребовал у руководства парижан продать неугодного ему уругвайца. И все это произошло из-за того, что… Футболисты не сумели поделить между собой право на исполнение штрафного удара и пенальти! Сначала бразилец отобрал у Кавани право на пробитие стандарта, а затем хотел забрать еще удар с 11-метровой отметки, но уругваец уперся и отказался отдавать его обнаглевшему новичку. Как стало известно немногим позже, конфликтная ситуация зародилась из-за денег: оказалось, что в контрактах обоих нападающих имеется пункт, по которому им полагается порядка 1 млн евро, если одному из них удастся стать лучшим бомбардиром Лиги 1 по итогам сезона.

Курьезный инцидент между профессиональными футболистами быстро разлетелся по всем мировым СМИ, а сами игроки отрицают наличие конфликта. Однако история все же получила свое продолжение: сначала Дани Алвес устроил ужин, на котором намеревался помирить именитых футболистов, а теперь на Кавани и Неймара вышел сам Нассер Аль-Хелаифи — президент и генеральный директор «ПСЖ». Катарский бизнесмен предложил уругвайцу все тот же 1 млн евро в обмен на отказ от исполнения 11-метровых в пользу Неймара, и отправил бразильцу точно такое же предложение, если тот откажется в пользу Кавани. Но как итог: оба футболиста уперлись и отказались от предложения Аль-Хелаифи.

Переход Неймара из «Барсы» в «ПСЖ» стал самым дорогим трансфером в истории. Парижскому клубу пришлось вывалить за конфликтного бразильца аж 222 млн евро и, помимо прочего, выписать ему баснословный контракт. Неймар получает приблизительно 3 млн евро в месяц. Это примерно по 100 тысяч евро в день, даже когда ему не приходится играть или тренироваться. Действительно, бонус в 1 млн евро помог бы выйти бразильскому форварду за черту бедности и вытащить его из социального дна.

Фото: Global Look Press

Источник: El Pais