Массимо Каррера: «Трудности бывают в любой семье, но «Спартак» все равно остается семьей»

Перед домашним матчем второго тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов. Главный тренер «Спартака» раскрыл некоторые детали извне команды.

— В каком состоянии футболисты, не сыгравшие с «Анжи»?

— Мы подождем вердикта врачей. Скорее всего, сыграет Роша, нежели Промес.

— Не кажется ли вам, что атака Спартака без Промеса выглядит слабо?

— Да, нам не хватает Промеса и Зе Луиша, травмировался Джано. Значит, без них мы будем играть другими футболистами.

— В этом сезоне «Спартак» не одерживал волевых побед, в чем причина?

— Это особенная ситуация, мы должны забыть все, что было в прошлом году. Может быть психологическое давление, нам нужно усердно работать, чтобы исправить эту ситуацию.

— Удалось ли разобраться с тем эпизодом, который произошел в матче с «Анжи»?

— Мы совершили ошибку. Мы хотели победить, но были наказаны за оплошность, как и происходит в футболе. Желание победить в том матче заставило всех пойти в атаку, что привело к подобной ситуации.

— Матч с «Ливерпулем» — самый важный в вашей карьере?

— Один из них совершенно точно. Но для меня важен любой матч в чемпионате, национальном кубке или в Лиге чемпионов.

— В Англии ходят разговоры о том, что «Ливерпуль» без проблем одолеет «Спартак». Не боитесь проиграть с разгромным счетом?

— Наша задача сыграть в нашу игру, без страха. Мы должны выйти на поле и провести идеальный матч. Мы готовы к тем трудностям, которые нам может доставить «Ливерпуль». Завтра постараемся сами затруднить матч англичанам.

— В «Ливерпуле» проблемы с обороной, много пропускают. Но при этом много забивают. Кто более опасен в составе команды: Коутиньо, Салах или Мане? Советовались ли с Конте?

— Разумеется, мы с ним общались. Обсуждали обстановку в наших клубах, поговорили о семьях. Конечно, я кое-что спросил о «Ливерпуле». Нападающие «мерсисайдцев» очень опасны, как и их полузащитники. С нашей стороны нужно сделать так, чтобы у них было, как можно меньше шансов создавать опасность нашим воротам.

— После ничьи в Мариборе и очковых потерь в чемпионате, чувствуется ли какая-то нервозность среди игроков, не игравших ранее в Лиги чемпионов?

— Я говорил, что «Спартак» как команда не привыкла играть в подобных турнирах. Но у нас в составе много сборников, имеющих опыт игры в международных матчах.

— Можно ли в этом сезоне назвать «Спартак» семьей, как было в прошлом сезоне?

— Мы все равно остаемся семьей. Даже между мужем и женой бывают разногласия, но я считаю, что проблемы нужно решать. Такие трудности бывают в любой семье. Мы знаем, какие ошибки допускаем. Но мы единое целое и стараемся разрешить наши проблемы.

Встреча между «Спартаком» и «Ливерпулем» состоится 26 сентября на стадионе «Открытие Арена». Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Первые матчи обе команды сыграли вничью.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»