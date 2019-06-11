ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I. Россия обыграла сборную Кипра

В Нижнем Новгороде национальная сборная России принимала киприотов. Команда Станислава Черчесова победила соперника благодаря единственному голу.

ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I

РОССИЯ — КИПР — 1:0 (1:0)

Нижний Новгород. 11 июня.

Стадион: «Нижний Новгород».

Судья: Марко ди Белло (Италия).

Россия: Гилерме, М. Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Оздоев, Зобнин (Баринов, 78), Головин, Ан. Миранчук (Ал. Миранчук, 64), Ионов (Ахметов, 90), Дзюба.

Кипр: Пардо, Макрис (Сполярич, 81), Кусулос, Лаифис, Янну, Артиматас, Кости, Маргаса, Георгиу (Ефрем, 46), Сотириу, Авраам (Питтас, 71).

Голы: 1:0 — Ионов (38).

Предупреждения: Макрис (20), Головин (45), Маргаса (63), Кудряшов (73).

21 (5) удары (в створ) 8 (1)

13 фолы 12

13 угловые 3

5 офсайды 3

57 % владения мячом 43

Первый тайм прошел под контролем российской сборной. В середине тайма Ионов забил гол, однако арбитр встречи зафиксировал офсайд. Полузащитник «Ростова» незадолго до перерыва замкнул пас Кудряшова, и на этот раз взятие ворот было засчитано. В начале второго тайма хозяева не воспользовались шансами. Антон Миранчук был неточен, а Ионов едва не оформил дубль, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Удар Дзюбы головой оказался также неточным. Форвард мог увеличить разрыв в счете, но Пардо спас команду. Российская сборная третью игру подряд играет на ноль. Последние три матча в отборочном цикле команда Станислава Черчесова победила с общим счетом 14:0.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»