Сборные России и Португалии готовятся к очной встрече. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 11:19, 21.06.2017 0 В центре вниманияГлавноеРепортажиФото Тренер видит все Русский вариант сиртаки Этому — 20 отжиманий Сейчас порвет сетку Все выше, и выше, и выше Главная угроза Все камеры — на Роналду Оценил свои бутсы Даже он бывает на коленях Приложился по «Красаве» Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра