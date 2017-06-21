Сборные России и Португалии готовятся к очной встрече. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Тренер видит все
Русский вариант сиртаки
Этому — 20 отжиманий
Сейчас порвет сетку
Все выше, и выше, и выше
Главная угроза
Все камеры — на Роналду
Оценил свои бутсы
Даже он бывает на коленях
Приложился по «Красаве»
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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