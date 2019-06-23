Товарищеский матч. «Торпедо» — «Шеффилд» — 5:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 17:40, 23.06.2019 0 РепортажиФото Дебют Сергея Игнашевича в качестве главного тренера «Торпедо» Болельщики московского клуба Перед матчем с речью выступил посол Великобритании в России Лори Бристоу Затем слово взяла президент «Торпедо» Елена Еленцева Евгений Савина начал матч в запасе Первый гол в матче Игорь Лебеденко отличился голом в первом матче после возвращения в родной клуб Вновь сыграл в футболке «Торпедо» и Александр Рязанцев Иван Сергеев прорывается сквозь защиту гостей И раздосадовано падает на поле после собственным промахом Еще одна голевая атака «автозаводцев» Болельщица черно-белых С мячом Константин Кертанов Атаки черно-белых было почти невозможно сдержать Голкипер гостей выбивает мяч от ворот Сергей Игнашевич большую часть матча был спокоен Но иногда переходил на крик Игроки черно-белых поблагодарили всех поклонников за поддержку в матче Результат встречи не сильно расстроил гостей Сергей Игнашевич благодарит Кирка Джексона за игру Историческая поьеда Подарок торпедовцам Сергей Шустиков принимает поздравления от президента клуба Елена Еленцева поздравила нового главного тренера с первой победой КраСава с поклонниками Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: