Товарищеский матч. Сборная России — «Чертаново» — 6:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 00:42, 04.06.2019 0 РепортажиФото Соперники тепло приветствуют друг друга Встреча началась с совместного фото команд Георгий Джикия в действии Мирослав Ромащенко и Станислав Ромащенко наслаждаются игрой В ожидании выйти на поле Опасный момент у ворот сборной России Александр Радионов против Антона Миранчука Юрию Газинскому потребовалась замена Из-за полученной травмы Газинский пропустит матчи с Сан-Марино и Кипром Дмитрий Цыпченко терзает оборону сборной России проход Александра Головина Артем Дзюба непоколебим Дзюба проскальзывает сквозь чертановскую стенку Заброс на Федора Кудряшова Федор Кудряшов прорывается к воротам «Чертаново» Головин подает угловой Верховая борьба у ворот сборной России Борьба за мяч Прыжок в стиле NBA Два Романа против Дмитрия Цыпченко Пушка Чалова Прорыв Ильзата Ахметова Попытка остановить Федора Смолова «Пусть лучше там полежит» Финт Резиуана Мирзова Игорь Осинькин руководит своей командой с бровки Верховая борьба у ворот «Чертаново» Ильзат Ахметов встретил старого знакомого Братья Миранчуки после матча Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: