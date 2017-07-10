Синий однажды — синий навсегда. Фотоподборка Уэйна Руни до ухода в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Вадим Павлов 0

Уэйн Руни

Карьера Уэйна Руни была полна ярких моментов: он выиграл множество трофеев, стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии и вот, спустя 13 лет, 31-летний форвард вернулся в родной «Эвертон». Еженедельник «Футбол» вспоминает, каким был один из лучших английских футболистов своего поколения до перехода в «Манчестер Юнайтед».

Руни Руни Руни

#TBT ⚽️

Публикация от Wayne Rooney (@waynerooney)

Руни Руни Руни Руни

Руни Руни Руни Руни Руни Руни РуниРуни Руни

Фото: официальный сайт «Эвертона», твиттер-аккаунт «Эвертона», Global Look Press

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