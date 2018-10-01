РПЛ. 9 тур. «Спартак» — «Ростов» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Осуждающий взгляд Карпина на итальянского фаната
Восточные единоборства в исполнении игроков «Спартака»
Встреча Гацкана и бутсы Мельгарехо
Забег Джикии и Калачева
Спартаковские фанаты на стиле
Боккетти не успел моргнуть, как Шомуродов отдал пас
Боккетти догоняет Шомуродова
Когда кто-то рассказал смешной анекдот
Полет Юсупова над «Открытием»
«Ростов» празднует выездную победу
Главное — вовремя исправиться
«Ростов» благодарит болельщиков
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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