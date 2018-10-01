РПЛ. 9 тур. «Спартак» — «Ростов» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 11:28, 01.10.2018 0 РепортажиФото Осуждающий взгляд Карпина на итальянского фаната Восточные единоборства в исполнении игроков «Спартака» Встреча Гацкана и бутсы Мельгарехо Забег Джикии и Калачева Спартаковские фанаты на стиле Боккетти не успел моргнуть, как Шомуродов отдал пас Боккетти догоняет Шомуродова Когда кто-то рассказал смешной анекдот Полет Юсупова над «Открытием» «Ростов» празднует выездную победу Главное — вовремя исправиться «Ростов» благодарит болельщиков Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: