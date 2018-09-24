РПЛ. 8 тур. ЦСКА — «Спартак» — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:20, 24.09.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Красно-белые Кони. погнали! Звезда из Словении Борьба за центр Мы с Тамарой ходим парой Идет коза рогатая за малыми ребятами. Главный черлидер «Спартака» Можно «два»? Радикально настроенные фанаты «красно-белых» Сохранить мяч Уроки конного спорта «Здоровые» диалоги Когда цвет настроения — не черный Форвард на то и форвард, чтобы бить самыми разными частями тела Полет Влашича не хуже, чем у звездной сестры Обляков поражает Бабье лето в самом разгаре! Российские газоны такие гладкие Попробуй отними Неудержимый Спасибо, Адриано Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: