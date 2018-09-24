РПЛ. 8 тур. ЦСКА — «Спартак» — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Красно-белые
Кони. погнали!
Звезда из Словении
Борьба за центр
Мы с Тамарой ходим парой
Идет коза рогатая за малыми ребятами.
Главный черлидер «Спартака»
Можно «два»?
Радикально настроенные фанаты «красно-белых»
Сохранить мяч
Уроки конного спорта
«Здоровые» диалоги
Когда цвет настроения — не черный
Форвард на то и форвард, чтобы бить самыми разными частями тела
Полет Влашича не хуже, чем у звездной сестры
Обляков поражает
Бабье лето в самом разгаре!
Российские газоны такие гладкие
Попробуй отними
Неудержимый
Спасибо, Адриано
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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