РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 14:12, 15.09.2018 0 РепортажиФото «А где все? Опаздывают или я перепутал день игры?» Соломон Кверквелия прерывает опасную передачу Воздушная дуэль осталась за динамовцем Мигел Кардозу проявляет материнские чувства Динамовцы в этой игре были ничуть не хуже чемпионов Федору Смолову не давали ни сантиметра свободного пространства Константин Рауш был одним из лучших игроков в составе бело-голубых Антон Шунин снимает мяч с головы «железнодорожника» Фанаты «Локомотива» клянчат футболки и просят не быть Сычевым Красно-зеленые быстро поняли, что за Мигелом Кардозу нужен глаз да глаз Гильерме бессилен, однако в этот раз мяч после удара Тони Шуньича прошел мимо ворот В борьбе — Абдул Теттех и Ману Фернандеш Джефферсон Фарфан вне себя от ярости: снова не удалось забить Федор Смолов оставался закрыт даже тогда, когда игру останавливали Гжегож Крыховяк наиграл на красную карточку Игорь Денисов оттирает от мяча Евгения Луценко И снова мяч в руках у Антона Шунина, а не в ногах у Федор Смолова Очередной перехват от Соломона Кверквелии Зашел не туда: Дмитрий Лоськов подсказывал игрокам из-за ворот, пока судьи не прогнали его оттуда Все — свои Еще одна попытка Федора Смолова — она вновь не закончится голом Юрий Семин использует Силу, чтобы отправить мяч в ворота соперника. На этот раз не вышло Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: