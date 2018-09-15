РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
«А где все? Опаздывают или я перепутал день игры?»
Соломон Кверквелия прерывает опасную передачу
Воздушная дуэль осталась за динамовцем
Мигел Кардозу проявляет материнские чувства
Динамовцы в этой игре были ничуть не хуже чемпионов
Федору Смолову не давали ни сантиметра свободного пространства
Константин Рауш был одним из лучших игроков в составе бело-голубых
Антон Шунин снимает мяч с головы «железнодорожника»
Фанаты «Локомотива» клянчат футболки и просят не быть Сычевым
Красно-зеленые быстро поняли, что за Мигелом Кардозу нужен глаз да глаз
Гильерме бессилен, однако в этот раз мяч после удара Тони Шуньича прошел мимо ворот
В борьбе — Абдул Теттех и Ману Фернандеш
Джефферсон Фарфан вне себя от ярости: снова не удалось забить
Федор Смолов оставался закрыт даже тогда, когда игру останавливали
Гжегож Крыховяк наиграл на красную карточку
Игорь Денисов оттирает от мяча Евгения Луценко
И снова мяч в руках у Антона Шунина, а не в ногах у Федор Смолова
Очередной перехват от Соломона Кверквелии
Зашел не туда: Дмитрий Лоськов подсказывал игрокам из-за ворот, пока судьи не прогнали его оттуда
Все — свои
Еще одна попытка Федора Смолова — она вновь не закончится голом
Юрий Семин использует Силу, чтобы отправить мяч в ворота соперника. На этот раз не вышло
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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