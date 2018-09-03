РПЛ. 6 тур. «Динамо» — «Оренбург» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 13:31, 03.09.2018 0 РепортажиФото Узнали? «Оренбург» на коне! 12-й номер получил мяч Не самое приятное столкновение Телекинез 80 лвл Защита «Оренбурга» в матче сильно хромала Хохлов отдает голевой пас Вип-трибуна переживает за матч «Анжи» живи! Непринципиальные соперники Рауш недоволен нынешним положением дел Судья делает вид, что ничего не происходит Владимир Федотов усердно следит за игроками Пародия на Дзюбу Испуганный Хольмен Хохлов АКА празнование в стиле Юргена Клоппа Первый гол в ворота «Оренбурга» Жоаозиньо грациозно бежит по кромке поля This is Sparta! «Оренбург» фолит, не дотрагиваясь до игрока Невысокая борьба за мяч Жарковато было на матче Евгений Луценко празднует второй гол в ворота «Оренбурга» Дмитрий Хохлов под дождем Растим будущее поколение Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: