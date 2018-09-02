РПЛ. 6 тур. ЦСКА — «Урал» — 4:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Угадайте, какой из Березуцких?
С днем рождения, ЦСКА!
«Урал» не был готов к такому ЦСКА
Бистрович забил один из красивейших голов этого сезона
ЦСКА подготовились к игре основательно
И тут фанаты ЦСКА оказались правы
Чалов — лучший бомбардир первых туров РПЛ
Чалов празднует хет-трик
Тренер «Урала» в армейском море
Кирилл Левников помогает мячу покинуть сетку
Сейв от Акинфеева
Армейцы сопровождают Бикфалви до мяча
Бикфалви убегает от Бекао
Погребняк не уверен, ту ли команду он выбрал
Танго в борьбе за мяч
Здесь все летают
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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