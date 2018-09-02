РПЛ. 6 тур. ЦСКА — «Урал» — 4:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 17:31, 02.09.2018 0 РепортажиФото Угадайте, какой из Березуцких? С днем рождения, ЦСКА! «Урал» не был готов к такому ЦСКА Бистрович забил один из красивейших голов этого сезона ЦСКА подготовились к игре основательно И тут фанаты ЦСКА оказались правы Чалов — лучший бомбардир первых туров РПЛ Чалов празднует хет-трик Тренер «Урала» в армейском море Кирилл Левников помогает мячу покинуть сетку Сейв от Акинфеева Армейцы сопровождают Бикфалви до мяча Бикфалви убегает от Бекао Погребняк не уверен, ту ли команду он выбрал Танго в борьбе за мяч Здесь все летают Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: