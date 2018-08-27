РПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Динамо» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 11:50, 27.08.2018 0 В центре вниманияГлавноеРепортажиФото Разбираем награды! Первый гол «Спартака» Джикия высматривает мяч Ташаев продумывает побег со стадиона Каррера скучает по чемпионству Голос трибун Зе Луиш летает низко — к дождю Зе Луиш и отвлекающий маневр Пиротехника на дерби — обычное дело Беги, Шуньич! «Спартак» в полном составе прибежал посмотреть на Хольмена Мельгарехо первый начал! Удар Промеса на седьмой минуте Забег Мельгарехо на «Открытии» Огни Москвы Ребров скрывается от фотографов Дмитрий Хохлов задумался о вечном Фанаты «Динамо» в ударе Столкновение защитников «Красно-белые» немного промахнулись по мячу Автор единственного гола «Динамо» «Черных, приди в себя!» Зобнина не остановить «Спартак» предпочитает старую классику Талант и поклонник Секреты Турбина и Самедова Новое поколение «Спартака» уже подрастает Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: