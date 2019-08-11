РПЛ. 5 тур. «Динамо» — «Зенит» — 0:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 14:11, 11.08.2019 0 ГлавноеРепортажиФото Малкол постепенно адаптируется в «Зените» Александр Овечкин приветствует болельщиков Артем Дзюба выясняет у Александра Овечкина где тот добыл маскировочую одежду Борьба за мяч Когда поле закончилось слишком рано Бранислав Иванович взывает арбитра к справедливости Антон Шунин уступает место Игорю Лещуку Боевой стык Разборки в в ложе VIP Капитан «Зенита» контролирует полет мяча Жоаозиньо пытается удивить Вильмара Барриоса Спринт фаната Все по правилам Клинтон Н’Жи спешит навстречу Дзюбе Владимир Рыков принимает огонь на себя Удаление Артура Юсупова Малком промахнулся Торжество Магомеда Оздоева Ярослав Ракицкий поздравляет Артема Дзюбу Усталые, но довольные лидеры «Зенита» Скромная просьба кумиру Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: