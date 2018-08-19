РПЛ. 4 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Игорь Акинфеев на забеге с новым другом ЦСКА
Дневная прогулка Кирилла Комбарова
Верхние единоборства явно остались за ЦСКА
Тимур Жамалетдинов своровал мяч у Михаила Левашова
Тульский «Арсенал» так и не забил ни одного мяча в ворота ЦСКА
Абель Эрнандес выходит из окружения
Никола Влашич в погоне за мячом
Фанаты ЦСКА не забывают своих антигероев
Фанаты ЦСКА напоминают о Романе Еременко
Игрокам ЦСКА перед матчами связывают ноги
Даниил Лесовой схватил за шорты Хердюра Магнуссона
Попытка Бийола спасти ворота Акинфеева
Игорь Акинфеев с закрытыми глазами совершил сейв
Судья оставил «Арсенал» вдесятером, удалив Григалаву
Исландское «Ху» в защите ЦСКА
Никита Чернов играет больной головой
«Только попробуйте не выиграть в следующем матче»
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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