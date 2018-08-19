РПЛ. 4 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 16:05, 19.08.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Игорь Акинфеев на забеге с новым другом ЦСКА Дневная прогулка Кирилла Комбарова Верхние единоборства явно остались за ЦСКА Тимур Жамалетдинов своровал мяч у Михаила Левашова Тульский «Арсенал» так и не забил ни одного мяча в ворота ЦСКА Абель Эрнандес выходит из окружения Никола Влашич в погоне за мячом Фанаты ЦСКА не забывают своих антигероев Фанаты ЦСКА напоминают о Романе Еременко Игрокам ЦСКА перед матчами связывают ноги Даниил Лесовой схватил за шорты Хердюра Магнуссона Попытка Бийола спасти ворота Акинфеева Игорь Акинфеев с закрытыми глазами совершил сейв Судья оставил «Арсенал» вдесятером, удалив Григалаву Исландское «Ху» в защите ЦСКА Никита Чернов играет больной головой «Только попробуйте не выиграть в следующем матче» Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: