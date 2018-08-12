РПЛ. 3 тур. «Енисей» — ЦСКА — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Дмитрий Аленичев по старой помяти негодует после матчей с ЦСКА
Армейцы поехали за командой даже в Тюмень
Стадион в Тюмени давно не видел столько заинтересованных зрителей
Кто за ЦСКА?!
Искра, буря, безумие
Необычно позитивное московское дерби прямо на трибуне
Тимур Жамалетдинов — один из представителей молодого поколения ЦСКА
А в каком состоянии вы смотрели матч?
Борьба футболистов в штрафной площади «Енисея»
Давид Юрченко отлично отстоял матч
Хердюр Магнуссон вспомнил родные исландские поля
19-летний Яка Бийол еще одна надежда ЦСКА
Армейцы армейцами, но Льва Яшина забывать не стоит
Жамалетдинов так и не смог попасть по мячу
Над ЦСКА уже смеются
Опять — двадцать пять
«Спартаковский дух» жив в «Енисее»
Присели на дорожку
Красный — цвет сезона
За борт
«Енисей» впереди планеты всей
Легенды сборной России
Армейский вальс
Спорный пенальти
Подъем
Сравнение великих
Вся печаль в глазах Гончаренко
Отдал снаряд
Абель отметился голом и автографом
Проводы
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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