РПЛ. 3 тур. «Енисей» — ЦСКА — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 15:09, 12.08.2018 0 РепортажиФото Дмитрий Аленичев по старой помяти негодует после матчей с ЦСКА Армейцы поехали за командой даже в Тюмень Стадион в Тюмени давно не видел столько заинтересованных зрителей Кто за ЦСКА?! Искра, буря, безумие Необычно позитивное московское дерби прямо на трибуне Тимур Жамалетдинов — один из представителей молодого поколения ЦСКА А в каком состоянии вы смотрели матч? Борьба футболистов в штрафной площади «Енисея» Давид Юрченко отлично отстоял матч Хердюр Магнуссон вспомнил родные исландские поля 19-летний Яка Бийол еще одна надежда ЦСКА Армейцы армейцами, но Льва Яшина забывать не стоит Жамалетдинов так и не смог попасть по мячу Над ЦСКА уже смеются Опять — двадцать пять «Спартаковский дух» жив в «Енисее» Присели на дорожку Красный — цвет сезона За борт «Енисей» впереди планеты всей Легенды сборной России Армейский вальс Спорный пенальти Подъем Сравнение великих Вся печаль в глазах Гончаренко Отдал снаряд Абель отметился голом и автографом Проводы Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: