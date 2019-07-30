РПЛ. 3 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 10:47, 30.07.2019 0 ГлавноеРепортажиФото Виктор Васин не сумел помешать Эдеру нанести опасный удар Футболисты в ожидании судейского вердикта Владислав Безбородов обращается за помощью к VAR Владислав Игнатьев в жестком подкате останавливает Хердура Магнуссона Игорь Акинфеев нейтрализует опасность от Антона Миранчука Травма не позволила Васину доиграть матч до конца И снова в деле Игорь Акинфеев Очередной просмотр VAR после спорного эпизода в штрафной «Локо» Видеоповтор убедил Безбородова в справедливости назначения пенальти Федор Чалов разводит мяч и Гильерме по разным углам Лучший бомбардир прошлого сезона забил первый мяч в текущем розыгрыше Новичок армейцев Звонимир Шарлия без раскачки вступил в жесткую борьбу с Эдером Юрий Семин изучает свойства нового мяча РПЛ Яка Бийол опережает Эдера в борьбе за мяч Дмитрий Баринов бесстрашно подставляет пятую точку под удар Шарлии Плечо Игнатьева вызвало живой интерес представителя штаба «Локомотива» Федор Чалов в плотном кольце вражеских защитников Рифат Жемалетдинов выиграл спринтерский забег за мячом у Шарлии Баринов выжимает соперника с мячом к угловому флажку Юрий Семин настаивает на немедленном продолжении атаки Марио Фернандес с распростертыми объятиями встречает дважды земляка Гильерме Юные болельщики ЦСКА поздравляют игроков с тяжелой победой Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: