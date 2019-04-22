РПЛ. 24 тур. «Спартак» — «Енисей» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 14:26, 22.04.2019 0 РепортажиФото Давно не виделись! Смотри у меня! Цой жив! Спартаковские секретики Что-то модно, что-то вечно Мяч у Соболева увели Ибра, ты это видел? Данченко и Айртон за секунду до столкновения Яростный спор Прыжки через соперника Нестеренко и сейв Романтичный фон Ташаев опередил соперника на мяче С детства за «Спартак» Грицаенко — король на «втором этаже» Грубоватый подкат Чуть выше ворот Адриано не остановить Михаил Игнатов борется с Дмитрием Торбинским Точный удар На секунду забудем обо всех скандалах Гулиев рад Нестеренко тянется за мячом Гулиев празднует первый гол за «Спартак» Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: