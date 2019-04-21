РПЛ. 24 тур. «Локомотив» — ЦСКА — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 18:04, 21.04.2019 0 РепортажиФото Красная тряпка для коня Кирилл Набабкин готов встать на колени, чтобы остановить мяч ЦСКА уже привычный клиент для Хеведеса Даже с одной рукой Федор Смолов может обходить защиту ЦСКА Фанаты требует огня Влашич, как колобок, который хотел от всех уйти, но у него не получилось Влашичу оставалось лишь обороняться Федя, закрой глаза! Сейчас свет включу Соломон Кверквелия и Дмитрий Тарасов смотрят на замах Брайана Идову Столкновение, стоившее Дивееву сотрясение мозга Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: