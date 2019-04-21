РПЛ. 24 тур. «Локомотив» — ЦСКА — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Поделиться:

Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РПЛ. 21 тур. ЦСКА — «Уфа» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 31 марта 2019 г.

РПЛ. 21 тур. ЦСКА — «Уфа» — 2:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

РПЛ. 22 тур. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Москва. «Открытие Арена». 6 апреля 2019 г.

РПЛ. 22 тур. «Спартак» — ЦСКА — 0:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

РПЛ. 22 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 7 апреля 2019 г.

РПЛ. 22 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 