РПЛ. 20 тур. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 13:10, 18.03.2019 0 В центре вниманияРепортажиФото Главная встреча 20-го тура РПЛ состоялась на «Открытие Арена». Сергей Дроняев собрал самые интересные кадры с матча «Спартак» — «Зенит». Все готово к началу встречи Денис Глушаков и легенда «Спартака» Вагиз Хидиятуллин Болельщики «Спартака» на матче Балет «Спартак против Зенита». Сергей Семак взглядом приманивает мяч За секунду до гола Матрица от Луиса Адриано Выкрутился из «коробочки» Александр Ташаев, Вильям Барриос и Айртон Александр Ташаев и Игорь Смольников Георгий Джикия в борьбе с Артемом Дзюбой Вильям Барриос принимает поздравления от экс-спартаковца Дзюбы Зажигай, чтоб горело ясно Вместе весело шагать по газону, и конечно забивать лучше хором Софьян Ханни и Кристиан Нобоа Ярослав Ракицкий пасует торсиде красно-белых Минутка мотивации от Дзюбы Фанаты «Спартака» на матче «Хватит давить на мяч — сдуется» Сердар Азмун, Артем Дзюба и Александр Селихов «Брейк! Седьмой раунд закончился» Греко-римская борьба с мячом Александр Селихов, Айртон, Илья Кутепов и Артем Дзюба «Главное, Глушенков — быть собой» Олег Кононов и Максим Глушенков Денис Глушаков сыграл достойно против петербуржцев Семеро смелых Луис Адриано и Кристиан Нобоа Капитан хотя и забил, но у болельщиков «Спартака» свое мнение на этот счет «Спартак» любят не только в России Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: