РПЛ. 2 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:32, 05.08.2018 0 РепортажиФото Зобнин присел отдохнуть на Фарфана Москалев пытается разнять игроков московских клубов Скамейка «Спартака» наблюдает за телекинезом в исполнении Карреры Юрий Семин недоволен отсутствием голов Комбаров и футболка Фарфана на одном кадре Ташаев осваивается в «Спартаке» Промес согласен с желтой карточкой Гильерме наиграл на звание лучшего игрока матча Заинтересованный Фернандеш бежит за мячом Бенедикт Хеведес посмотрел на первую домашнюю игру своего нового клуба Полет Зе Луиша Объяснения Глушакова и Москалева Комбаров испортил атаку Фернандеша Ласточка с исполнении Дениса Глушакова Гжегож Крыховяк и его первый матч за «Локомотив» Фанаты «Локо» подготовились перед матчем со «Спартаком» Антон Миранчук слушает гневные наставления Юрия Семина Кверквелия выиграл верховую борьбу Три богатыря на распутье Василий Уткин не смог пропустить такой матч Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: