РПЛ. 2 тур. «Динамо» — «Рубин» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 08:32, 22.07.2019 0 ГлавноеРепортажиФото Лев Лещенко приветствует трибуны родного стадиона Роман Шаронов теперь тренирует «Рубин» Стадион «Динамо» в бело-голубом! Язык жестов Вратарь гостей Юрий Дюпин в ближнем бою Кевину Кураньи теперь можно играть руками Кевин Кураньи обживает новую арену в Петровском парке Юрий Дюпин на выходе Динамрвскре торжество завершилось победой «Рубина» Уборка территории Поздравления герою матча Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: