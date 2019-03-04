РПЛ. 18 тур. «Спартак» — «Краснодар» — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 18:10, 04.03.2019 0 РепортажиФото Ари передает привет всем хейтерам Есть только миг Краснодарский забег Классический прием из карате В борьбе за мяч Братское празднование Многозначительные послания от фанатов Кононов дает указания Джикии «Краснодар» все еще продолжает бороться за чемпионство «Спартак» подкрался незаметно Удар по воротам Селихова Айртон в образе Пепе пытается отобрать мяч Судейская злость «Все отлично, Ари!» Необычный атрибут судьи Футболисты потеряли мяч Удаление — это святое Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: