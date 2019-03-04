РПЛ. 18 тур. «Спартак» — «Краснодар» — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Ари передает привет всем хейтерам
Есть только миг
Краснодарский забег
Классический прием из карате
В борьбе за мяч
Братское празднование
Многозначительные послания от фанатов
Кононов дает указания Джикии
«Краснодар» все еще продолжает бороться за чемпионство
«Спартак» подкрался незаметно
Удар по воротам Селихова
Айртон в образе Пепе пытается отобрать мяч
Судейская злость
«Все отлично, Ари!»
Необычный атрибут судьи
Футболисты потеряли мяч
Удаление — это святое
Поделиться:

Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Итоговая таблица трансферов РПЛ. Зима-2018/19.

Самюэль Жиго: «Выбрал «Спартак» сердцем. Я чувствую себя гладиатором, готов биться за клуб»

Внеочередная конференция РФС. Москва. 22 февраля 2019 г.

Как Александра Дюкова выбирали президентом РФС. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 