РПЛ. 16 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Баннер фанатов «Спартака»
Первый гол в ворота Гильерме
Празднование Глушаковым первого гола после скандала
Удар Смолова остановлен
Рассказов против Крыховяка
Подача от Юрия Палыча Игнатьеву
Смолов расстроен результатом
На трибунах красно-белых
Хорватско-кабо-вердианский конфликт
Адриано недоволен действиями Крыховяка
Кутепов останавливает удар Рыбуса
Фанатская акция
Смолов выиграл верховую борьбу
Жесткое столкновение
Удаление Рассказова за игру рукой
Опасный удар Смолова по воротам
Адриано и Крыховяк борются за мяч
Поцелуй на вылет
Кононов прячет мяч
Похвала тренера
Агрессия тренера
Реброву досталось больше всех
Неоднозначная реакция на Глушакова
Акция Джикии в действии
Привет всем хейтерам!
Когда увидел Глушакова
Фанатские объятия
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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