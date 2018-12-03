РПЛ. 16 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:41, 03.12.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Баннер фанатов «Спартака» Первый гол в ворота Гильерме Празднование Глушаковым первого гола после скандала Удар Смолова остановлен Рассказов против Крыховяка Подача от Юрия Палыча Игнатьеву Смолов расстроен результатом На трибунах красно-белых Хорватско-кабо-вердианский конфликт Адриано недоволен действиями Крыховяка Кутепов останавливает удар Рыбуса Фанатская акция Смолов выиграл верховую борьбу Жесткое столкновение Удаление Рассказова за игру рукой Опасный удар Смолова по воротам Адриано и Крыховяк борются за мяч Поцелуй на вылет Кононов прячет мяч Похвала тренера Агрессия тренера Реброву досталось больше всех Неоднозначная реакция на Глушакова Акция Джикии в действии Привет всем хейтерам! Когда увидел Глушакова Фанатские объятия Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: