РПЛ. 15 тур. «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 16:03, 26.11.2018 0 В центре вниманияРепортажиФото Новая интерпретация «Сотворения Адама» от красно-белых Олег Кононов вживается в новую роль Легендарный хоккеист Александр Якушев вдохновил спартаковцев первым пасом Зе Луиш играл грудью едва ли не чаще, чем ногами Экс-спартаковец Павел Яковлев прессует Андрея Ещенко Баннер про семью явно адресован не Денису Глушакову Опальному капитану фанаты приготовили менее приятные послания Для Луиса Адриано «шлагбаумы» соперников были нипочем Артем Ребров сам не верит, что его вернули в основу Миодрагу Божовичу было от чего развести руками Александр Ломовицкий останавливает прорыв соперника ценой фола Отобрать мяч у Софьяна Ханни — задача не из простых Ханни в борьбе за мяч не жалел своих ног Гости не сумели доказать Владимиру Москалеву, что мяч попал в руку Зе Луишу По эмоциям Кононова невозможно понять, остался ли он доволен культурой паса Ещенко Адриано благодарит Ханни за голевой пас Красно-белые костьми ложились, чтобы порадовать нового тренера победным дебютом Олег Кононов за руку выводит Мельгарехо на поле, чтобы тот забил Дмитрй Комбаров элегантно уходит от подката Роман Зобнин травмировал колено всего через несколько минут после выхода на поле Божович гонит самарцев на штурм ворот хозяев Когда футбольные умения кончаются, приходится вспоминать приемы самбо Олег Кононов остался доволен своим ударным форвардом Даже Георгию Тигиеву порой нужно найти утешение в крепких дружеских объятьях Андрей Ещенко принимает поздравления Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: