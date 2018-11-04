РПЛ. 13 тур. «Локомотив» — «Арсенал» — 3:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Легкая походка Дмитрия Сенникова
«Идти в «Спартак» или нет?»
«Арсенал» на выезде
Братские объятья
Фол на Фернандеше
Удар головой в исполнении чемпиона мира
Хеведес празднует свой второй гол за «Локо»
Радость победы
Финты Фернандеша перед Горбатенко
Мирзов пытается увести мяч
Кверквелия отдает «пятерку» Гилерме
Крыховяк проиграл верховую борьбу
Люди в черном
Хеведес тормозит Бекаева
Поделиться:

Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига чемпионов. 2 тур. «Локомотив» — «Шальке» — 0:1. Москва. «РЖД Арена». 3 октября 2018 г.

Лига чемпионов. 2 тур. «Локомотив» — «Шальке» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

РПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 7 октября 2018 г.

РПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

РПЛ. 11 тур. «Локомотив» — «Ростов» — 2:1. Москва. «РЖД Арена». 19 октября 2018 г.

РПЛ. 11 тур. «Локомотив» — «Ростов» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 