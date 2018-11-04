РПЛ. 13 тур. «Локомотив» — «Арсенал» — 3:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 13:41, 04.11.2018 0 РепортажиФото Легкая походка Дмитрия Сенникова «Идти в «Спартак» или нет?» «Арсенал» на выезде Братские объятья Фол на Фернандеше Удар головой в исполнении чемпиона мира Хеведес празднует свой второй гол за «Локо» Радость победы Финты Фернандеша перед Горбатенко Мирзов пытается увести мяч Кверквелия отдает «пятерку» Гилерме Крыховяк проиграл верховую борьбу Люди в черном Хеведес тормозит Бекаева Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: