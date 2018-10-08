РПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Кырнац и Помазун спорят, кто выйдет на поле в матче с «Ромой»
Призыв игрокам ЦСКА
Эдер в окружении армейцев
Семин в результате остался доволен матчем
Эдер косплеит прыжок своего коллеги по сборной
Полусейв от Акинфеева
Герой Влашич в этот раз не спас ЦСКА
Удар Эдера по воротам
Крыховяк и падающий Акинфеев
Чорлука выбивает мяч из-под ног Облякова
Недовольство Юрия Семина
Чорлука не может угнаться за Чаловым
Бекао выпрыгивает выше всех
Гилерме отстоял на ноль
Звезды на погонах фаната
Юрий Семин подсказывае рефери
Крыховяк и эмоции после дерби
Юрий Палыч в объятьях фаната
Бенедикт Хеведес решил исход дерби
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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