РПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 13:12, 08.10.2018 0 РепортажиФото Кырнац и Помазун спорят, кто выйдет на поле в матче с «Ромой» Призыв игрокам ЦСКА Эдер в окружении армейцев Семин в результате остался доволен матчем Эдер косплеит прыжок своего коллеги по сборной Полусейв от Акинфеева Герой Влашич в этот раз не спас ЦСКА Удар Эдера по воротам Крыховяк и падающий Акинфеев Чорлука выбивает мяч из-под ног Облякова Недовольство Юрия Семина Чорлука не может угнаться за Чаловым Бекао выпрыгивает выше всех Гилерме отстоял на ноль Звезды на погонах фаната Юрий Семин подсказывае рефери Крыховяк и эмоции после дерби Юрий Палыч в объятьях фаната Бенедикт Хеведес решил исход дерби Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: