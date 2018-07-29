РПЛ. 1 тур. «Спартак» — «Оренбург» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Три спартаковца пытаются остановить Чуканова
Самюэль Жиго — однозначный герой матча
«Спартак» сумел открыть счет в матче уже на четвертой минуте
Новичок «Спартака» Самюэль Жиго в первом же матче привел «красно-белых» к победе
«Спартак» празднует первый гол в новом сезоне
Фернандо сторожит мяч
Самюэль Жиго провел первый матч за «Спартак»
Столкновение Бегича и Зе Луиша в воздухе
Массимо Каррера не боится дождя
Квинси Промес хочет повторить успех позапрошлого сезона и стать лучшим бомбардиром чемпионата
Главное — помочь завязать шнурки своему вратарю!
Братские объятия Боккетти и Максименко
Игра головой в исполнении Андрея Ещенко
Андреев отнимает мяч у Ломовицкого
Прием кунг-фу от Романа Зобнина
Борьба Глушакова и Афонина за мяч
Александр Ташаев отыграл свой первый официальный матч за «Спартак»
Попытка Вадима Афонина забить первый гол за «Оренбург» в этом сезоне
Ойеволе пытается остановить удар Зобнина
Тренерское рукопожатие под дождем
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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