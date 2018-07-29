РПЛ. 1 тур. «Спартак» — «Оренбург» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 12:25, 29.07.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Три спартаковца пытаются остановить Чуканова Самюэль Жиго — однозначный герой матча «Спартак» сумел открыть счет в матче уже на четвертой минуте Новичок «Спартака» Самюэль Жиго в первом же матче привел «красно-белых» к победе «Спартак» празднует первый гол в новом сезоне Фернандо сторожит мяч Самюэль Жиго провел первый матч за «Спартак» Столкновение Бегича и Зе Луиша в воздухе Массимо Каррера не боится дождя Квинси Промес хочет повторить успех позапрошлого сезона и стать лучшим бомбардиром чемпионата Главное — помочь завязать шнурки своему вратарю! Братские объятия Боккетти и Максименко Игра головой в исполнении Андрея Ещенко Андреев отнимает мяч у Ломовицкого Прием кунг-фу от Романа Зобнина Борьба Глушакова и Афонина за мяч Александр Ташаев отыграл свой первый официальный матч за «Спартак» Попытка Вадима Афонина забить первый гол за «Оренбург» в этом сезоне Ойеволе пытается остановить удар Зобнина Тренерское рукопожатие под дождем Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: