РФПЛ. 4 тур. «Динамо» — «Амкар» — 3:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 11:58, 06.08.2017 0 ГлавноеРепортажиФото На все воля божья Станислава Черчесова призывают к ответу На лету, раздвинув ноги, головой бьет по мячу Двое на одного Профессорский свист Антон Шунин подтягивается на перекладине Когда пытаешься произвести впечатление на мяч Алексей Ионов уходит от погони Когда попросили поработать сверхурочно Секу Конде сдувает мяч от ворот «Амкара» Панченко в огне За секунду до Алексей Ионов зовет официанта Максимум концентрации Красивая сторона Перми Момент единения Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра