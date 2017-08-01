РФПЛ. 3 тур. «Спартак» — «Краснодар» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Роман Зобнин радуется футболу
Фернандо в окружении детей
Зе Луиш не забивает, но выигрывает
Игорь Шалимов показывает Синицыну, как ловить мяч после ударов «Спартака»
Ещенко не успевает
Таски исполняет брейк
Фернандо подсказывает Каррере с заменами
Фернандо застрял в текстурах
Акробатические кульбиты игроков
Жоазиньо испугал Луиса Адриано
Мяч уворачивается от Синицына
Фернандо радуется жизни
Мяч срастается с лицом Промеса
Глушаков отбивается от Каборе
Массимо Каррера через секунду будет в костюме Человека-Паука
Промес и Рамирес выясняют, кто быстрее
Артем Ребров хочет узнать, где можно сделать такую же татуировку
Массимо Каррера объясняет Газинскому, почему «Краснодар» проиграл
Поделиться:

Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Суперкубок России 2017. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Москва. Стадион «Локомотив». 14 июля 2017 г.

Суперкубок России-2017. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

РФПЛ. 1 тур. «Динамо» — «Спартак» — 2:2. Химки. «Арена Химки». 18 июля 2017 г.

РФПЛ. 1 тур. «Динамо» — «Спартак» — 2:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Кубок конфедераций. Открытие. Заход церемонии

Сборная. Live. 17 июня. День третий. Великое открытие

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 