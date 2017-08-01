РФПЛ. 3 тур. «Спартак» — «Краснодар» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 09:41, 01.08.2017 0 РепортажиФото Роман Зобнин радуется футболу Фернандо в окружении детей Зе Луиш не забивает, но выигрывает Игорь Шалимов показывает Синицыну, как ловить мяч после ударов «Спартака» Ещенко не успевает Таски исполняет брейк Фернандо подсказывает Каррере с заменами Фернандо застрял в текстурах Акробатические кульбиты игроков Жоазиньо испугал Луиса Адриано Мяч уворачивается от Синицына Фернандо радуется жизни Мяч срастается с лицом Промеса Глушаков отбивается от Каборе Массимо Каррера через секунду будет в костюме Человека-Паука Промес и Рамирес выясняют, кто быстрее Артем Ребров хочет узнать, где можно сделать такую же татуировку Массимо Каррера объясняет Газинскому, почему «Краснодар» проиграл Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра