РФПЛ. 3 тур. «Локомотив» — «Анжи» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 14:15, 31.07.2017 0 РепортажиФото Юрий Семин недоумевает, как «Локомотив» не сумел забить больше Две минуты штрафа для Владислава Игнатьева за удар локтем. «Спартаковский дуэт» Брызгалов-Яковлев и в цветах другого клуба яростно бьется с московским оппонентом. Герой матча Мануэл Фернандеш вступает в борьбу за мяч Дагестанское соло на барабанах. Прыгучесть и ловкость не помогла игрокам «Анжи» зацепиться хотя бы за ничью Великолепная техника Тарасова впечатляет болбоев Своими лицами игроки «Анжи» пытались испугать мяч Тарасов все 90 минут был сконцентрирован на опеке. Тома Фибель впечатлен мастерством Фарфана Погружение с головой Массовый испуг на «железнодорожной» скамейке. В Миранчуке проснулся Ибрагимович? Артемий явно рад объятиям с героем. Борьба за мяч на каждом сантиметре поля Красно-зеленые готовы принять удар на себя Сегодня праздник у «девчат», сегодня будут танцы… Игорь Денисов остается верен своему стилю игры Алексей Миранчук не понял замысел акции? Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра