РФПЛ. 3 тур. ЦСКА — СКА — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 11:22, 30.07.2017 0 ГлавноеРепортажиФото Болбой показывает Криворучко как надо ловить мяч Алексей Черевко жалуется партнеру на плохую игру своей команды Зорро успевает еще и играть в футбол Бибрас Натхо примерил трико от костюма Человека-Паука Максим Казанков отправляется в свободный полет Федор Чалов старается не запутаться в своих ногах За ЦСКА болеют по всей стране Витиньо запутался в резинке для волос Марио Фернандес своим внешним видом Виктор Васин заставляет соперников держать равновесие Криворучко не дает Игнашевичу застудить голову За ЦСКА болеют закаленные болельщики Последний день Помпеи на трибуне болельщиков ЦСКА Футболистов ЦСКА иногда сворачивало в смешные фигуры Игорь Акинфеев провел 267-й сухой матч в карьере Кобялко нашел утешение после поражения от ЦСКА Александр Головин никому не отказывает в селфи Бибрас Натхо пугает детей Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра