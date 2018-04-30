РФПЛ. 28 тур. «Динамо» — «Рубин» — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 19:31, 30.04.2018 0 РепортажиФото Профессор Бердыев. Нобоа против бывшей команды. На высоте! От игры «Динамо» может перекосить. Казанский шлагбаум. «Нашел щелку». Вдохнул широкой грудью. Рыков видит цель, не видит преград. В Курбана Бердыева вселился Гаджи Гаджиев. Попробуй догони. «Рубин» перепрыгнул через «Динамо» Не без последствий. No Pancha! No party! остановить пересмешника. На колени перед «Рубином». Желаю всем найти человека, который бы смотрел на вас, как Сердар Азмун на мяч. Московский ансамбль пляски и песни. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: