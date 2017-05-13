РФПЛ. 28 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Игорь Акинфеев рад Владимиру Габулову
Березуцкий заставляет соперников исполнять нижний брейк
Сергей Кирьяков начинает исполнение народной песни
Мяч еще никогда так не пугал Бибраса Натхо
Витиньо теряет корни и улетает в облака
Голова Натхо изменила форму мяча
Понтус Вернблум хочет поиграть в «Паровозик»
А теперь Понтус Вернблум участвует в групповых обнимашках
«Так тяжело удержаться и не поцеловать любимого человека»
Больше ада: танцор со звездами Евгений Папунаишвили и топ-стилист Салима познают друг друга в центральном круге Арены ЦСКА
Виктор Васин обманным путем отбирает у соперников мяч
Игорь Акинфеев преподал тульским гастролерам урок настоящей пантомимы
Березуцкий вылетает выше всех…
…Но с ним пытается спорить Марио Фернандес
Зорану Тошичу звонят в телефон
Тошич пытается удержать мяч на носке
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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РФПЛ. 23 тур. ЦСКА-Ростов, 0:0. Москва, Арена ЦСКА, 15 апреля 2017 г.

РФПЛ. 23 тур. ЦСКА — «Ростов» — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

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