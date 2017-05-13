РФПЛ. 28 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 3:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 10:41, 13.05.2017 0 БлогиВ центре вниманияГлавноеРепортажиФото Игорь Акинфеев рад Владимиру Габулову Березуцкий заставляет соперников исполнять нижний брейк Сергей Кирьяков начинает исполнение народной песни Мяч еще никогда так не пугал Бибраса Натхо Витиньо теряет корни и улетает в облака Голова Натхо изменила форму мяча Понтус Вернблум хочет поиграть в «Паровозик» А теперь Понтус Вернблум участвует в групповых обнимашках «Так тяжело удержаться и не поцеловать любимого человека» Больше ада: танцор со звездами Евгений Папунаишвили и топ-стилист Салима познают друг друга в центральном круге Арены ЦСКА Виктор Васин обманным путем отбирает у соперников мяч Игорь Акинфеев преподал тульским гастролерам урок настоящей пантомимы Березуцкий вылетает выше всех… …Но с ним пытается спорить Марио Фернандес Зорану Тошичу звонят в телефон Тошич пытается удержать мяч на носке Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра