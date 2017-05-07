РФПЛ. 27 тур. «Спартак» — «Томь» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев Май 07, 2017 0 Comments В центре вниманияГлавноеРепортажиФото Болельщики еще раз напоминают, когда «Спартак» в последний раз становился чемпионом Дмитрий Сасин не прошел фейсконтроль Ивелина Попова Роман Зобнин обыграл гостей из Томска Зе Луиш пробовал уснуть прямо в полете Стадион впал в экстаз, а Каррера — выпал Массимо Каррера показывает итальянскую технику обращения с мячом Никита Гвинейский просит Промеса забрать его с собой в «Спартак» Валерий Петраков вербует Зе Луиша Футболисты «Томи» умеют перемещаться в вертикальной плоскости Агрономы «Спартака» с любовью относятся к каждой травинке Массимо Каррера и тренерский штаб уже обсуждают, как будут праздновать чемпионство Футболисты «Томи» спотыкались об игроков «Спартака» Денис Глушаков легким движением руки положил на газон соперника Массимо Каррера отговаривает Зе Луиша идти на рыбалку Андрей Ещенко нашел, где можно было прилечь Валерий Петраков на секунду представил, что он тренирует «Спартак», а не «Томь» В «Спартаке» ввели культ Шивы Массимо Каррера ушел в закат У Дмитрия Осипова появился чемпионский хвост «Спартак» стал еще ближе к чемпионству «Спартак» нашел потенциального защитника на будущее Артем Ребров объясняет, почему «Спартак» стал чемпионом Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра