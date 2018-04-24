РФПЛ. 27 тур. «Спартак» — «Ахмат» — 1:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Главное сделать первый шаг.
Партнерство — путь к победе.
«Ты что, широкий?»
Красно-белый шлагбаум
Ультрас «Ахмата» на выезде.
«Я потерял равновесие… И знаю сам — Конечно, меня подвесят»
«Спартак» в погоне за голом.
А его так и не было.
Mortal Kombat
«А я сам ничего не понял»
«Раз, два, три, «Ахматушка», дави!».
Время задуматься.
«Брат, только держись»
«Хоба»
Братишка, я тебе покушать принес.
Игра «Спартака» — это возмутительно.
Три головы, шесть рук.
Хвала Аиду.
«Где наш Телеграм?»
Послематчевый перфоманс.
Так «Спартак» скоро сменит прозвище.
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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