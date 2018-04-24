РФПЛ. 27 тур. «Спартак» — «Ахмат» — 1:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 13:54, 24.04.2018 0 РепортажиФото Главное сделать первый шаг. Партнерство — путь к победе. «Ты что, широкий?» Красно-белый шлагбаум Ультрас «Ахмата» на выезде. «Я потерял равновесие… И знаю сам — Конечно, меня подвесят» «Спартак» в погоне за голом. А его так и не было. Mortal Kombat «А я сам ничего не понял» «Раз, два, три, «Ахматушка», дави!». Время задуматься. «Брат, только держись» «Хоба» Братишка, я тебе покушать принес. Игра «Спартака» — это возмутительно. Три головы, шесть рук. Хвала Аиду. «Где наш Телеграм?» Послематчевый перфоманс. Так «Спартак» скоро сменит прозвище. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: