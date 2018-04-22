РФПЛ. 27 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 23:58, 22.04.2018 0 РепортажиФото Мисс ЦСКА с капитаном. Поскакали. Марио Фернандес вернулся на поле. Вас снимает скрытая камера. Большая буква «М» «Кис-кис-кис» «Лебединое озеро» Мусиньо. Герой матча, но не этого. «Саш, можно футболку?» Виктор Гончаренко в погоне за ЛЧ. Мы с Тамарой ходим парой. Муса — главный герой матча. Восхождение фараона. Хлопай ресницами и взлетай. Бегущий по воде. Большая семерка. Легенда #14 Борьба продолжается Передайте за проезд. Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: