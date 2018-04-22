РФПЛ. 27 тур. ЦСКА — «Краснодар» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Мисс ЦСКА с капитаном.
Поскакали.
Марио Фернандес вернулся на поле.
Вас снимает скрытая камера.
Большая буква «М»
«Кис-кис-кис»
«Лебединое озеро»
Мусиньо.
Герой матча, но не этого.
«Саш, можно футболку?»
Виктор Гончаренко в погоне за ЛЧ.
Мы с Тамарой ходим парой.
Муса — главный герой матча.
Восхождение фараона.
Хлопай ресницами и взлетай.
Бегущий по воде.
Большая семерка.
Легенда #14
Борьба продолжается
Передайте за проезд.
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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