РФПЛ. 26 тур. «Динамо» — «Локомотив» — 0:4. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 10:50, 15.04.2018 0 РепортажиФото Труба зовет Эдер немного приуныл Магия взглядом Когда не очень хорошо получаешься на фотографиях Эдер подарил Шунину мяч Антон Миранчук удивляет трюками с мячом «Пяточки, стеночки, забегания» Голова Константина Рауша притягивает мяч Эдер левитирует в воздухе и сжимается в комочек Лицо, когда твой игрок без варежек (простите, но без прикола про «варежки» просто нельзя) Арбитр не оценил модную шапочку Владислава Игнатьева Джефферсон Фрафан втоптал в землю соперника Саба Кверквелия — очень сильный человек Когда понравился хайлайтер на лице модника В железнодорожной семье прибавление Владислав Игнатьев агрессирует Чеканка от профи «Ну где твои варежки?!» (простите, мы не можем удержаться и не пошутить про варежки еще раз) Побег из железнодорожного депо Ротенберг рассказывает Чорлуке последние сплетни со скамейке запасных Юрий Павлович никого не оставит без обнимашек Футболисты «Динамо» радуются, что не пропустили больше Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: