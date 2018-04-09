РФПЛ. 25 тур. «Локомотив» — «Ростов» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 16:46, 09.04.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Валерий Карпин оценивает обстановку Евгений Макеев гипнотизирует мяч Юрий Семин приводит в чувство лайнсмена Владимир Дядюн борется с гравитацией Ари запугивал защитников соперника мимикой Фернандеша разрывали на сувениры Юрий Павлович попросил повторить Дмитрий Тарасов летал высоко Владимир Дядюн мастерски контролировал мяч К мячу тянулись даже руками Победный кивок Фарфана И объятия от Миранчука Неуправляемый занос Параллельное движение Ари боднул Гацкана в воздухе На грани Тарасов увернулся от объятий Паршивлюка Валерий Карпин наставляет на путь истинный Прыгать были готовы не все Вприсядку Юрий Павлович раздавал советы игрокам обеих команды Президентское приветствие Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: