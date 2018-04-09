РФПЛ. 25 тур. «Локомотив» — «Ростов» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Валерий Карпин оценивает обстановку
Евгений Макеев гипнотизирует мяч
Юрий Семин приводит в чувство лайнсмена
Владимир Дядюн борется с гравитацией
Ари запугивал защитников соперника мимикой
Фернандеша разрывали на сувениры
Юрий Павлович попросил повторить
Дмитрий Тарасов летал высоко
Владимир Дядюн мастерски контролировал мяч
К мячу тянулись даже руками
Победный кивок Фарфана
И объятия от Миранчука
Неуправляемый занос
Параллельное движение
Ари боднул Гацкана в воздухе
На грани
Тарасов увернулся от объятий Паршивлюка
Валерий Карпин наставляет на путь истинный
Прыгать были готовы не все
Вприсядку
Юрий Павлович раздавал советы игрокам обеих команды
Президентское приветствие
Поделиться:

Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига Европы. «Локомотив» — «Ницца» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 22 февраля 2018 г.

Лига Европы. «Локомотив» — «Ницца» — 1:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

РФПЛ. 21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Москва. «РЖД Арена». 4 марта 2018 г.

РФПЛ. 21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Презентация книги «Москва футбольная» . Москва. 21 марта 2018 г.

Презентация книги «Москва футбольная». Фоторепортаж Сергея Дроняева

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 