РФПЛ. 25-й тур. ЦСКА — «Динамо» — 1:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 08:14, 10.04.2018 0 БлогиГлавноеРепортажиФото Динамовская стойка Сергей Игнашевич заснул в полете Потягушки Подкат коленом Столичное братство Бремя размышлений Витиньо нащупал ногу Ташаева Армейский захват Летающий Луценко Сергей Карасев дарит улыбки Дмитрий хохлов расстроился при виде Рауша Эйфория и недоумение Сфокусированный Муса Алексея Березуцкого заставали в воздухе во всех позах Танец устрашения от Дзагоева Шпаргалки от Гончаренко Федор Чалов одолел гравитацию Муса получай нагоняй Любимый цвет Вернблума Сектор фанатов Игнашевича Виктор Гончаренко тоже пропускал мячи Головин отвлекает Шунина, пока ему проверяют голову Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: