РФПЛ. 25-й тур. ЦСКА — «Динамо» — 1:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Динамовская стойка
Сергей Игнашевич заснул в полете
Потягушки
Подкат коленом
Столичное братство
Бремя размышлений
Витиньо нащупал ногу Ташаева
Армейский захват
Летающий Луценко
Сергей Карасев дарит улыбки
Дмитрий хохлов расстроился при виде Рауша
Эйфория и недоумение
Сфокусированный Муса
Алексея Березуцкого заставали в воздухе во всех позах
Танец устрашения от Дзагоева
Шпаргалки от Гончаренко
Федор Чалов одолел гравитацию
Муса получай нагоняй
Любимый цвет Вернблума
Сектор фанатов Игнашевича
Виктор Гончаренко тоже пропускал мячи
Головин отвлекает Шунина, пока ему проверяют голову
Поделиться:

Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 25 тур. ЦСКА — «Динамо» — 1:2. Москва. «ВЭБ Арена». 9 апреля 2018 г.

Армейская стратегия. Как ЦСКА проиграл «Динамо» и причем здесь трансфер Александра Головина в «Арсенал»

Презентация книги «Москва футбольная» . Москва. 21 марта 2018 г.

Презентация книги «Москва футбольная». Фоторепортаж Сергея Дроняева

РФПЛ. 24 тур. «Динамо» — «Арсенал» — 2:1. Химки. «Арена Химки». 31 марта 2018 г.

РФПЛ. 24 тур. «Динамо» — «Арсенал» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 