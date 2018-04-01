РФПЛ. 24 тур. «Амкар» — «Локомотив» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 15:16, 01.04.2018 0 РепортажиФото Самый массовый выезд болельщиков «Локомотива» Твое лицо, когда обвиняют в сдаче игры Твое лицо, когда сравниваешь результативность Оланаре в Москве и Перми Неманья Пейчинович напал на приезжих из Перми Мануэл Фернандеш смотрит на идеальную обработку мяча Миранчук пытается удержать мяч на носке Аарон Оланаре будет бороться за «Золотую бутсу» с Месси и Роналду Владислав Игнатьев оценивает прическу Маринато Гилерме повалили приемом из дзюдо Юрий Семин смотрит, сколько получил «Амкар» за перенос матча в Москву Мануэл Фернандеш клянется, что замышляет только шалость Джефферсон Фарфан не попадал даже по пустым воротам Пермские народные обнимашки Цитата из 2004-го Фернандеш попытался сбежать от ужаса Рекордсмен по числу матчей РФПЛ в запасе Вадим Евсеев приехал на домашний матч и победил Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: