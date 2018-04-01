РФПЛ. 24 тур. «Амкар» — «Локомотив» — 2:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Самый массовый выезд болельщиков «Локомотива»
Твое лицо, когда обвиняют в сдаче игры
Твое лицо, когда сравниваешь результативность Оланаре в Москве и Перми
Неманья Пейчинович напал на приезжих из Перми
Мануэл Фернандеш смотрит на идеальную обработку мяча
Миранчук пытается удержать мяч на носке
Аарон Оланаре будет бороться за «Золотую бутсу» с Месси и Роналду
Владислав Игнатьев оценивает прическу
Маринато Гилерме повалили приемом из дзюдо
Юрий Семин смотрит, сколько получил «Амкар» за перенос матча в Москву
Мануэл Фернандеш клянется, что замышляет только шалость
Джефферсон Фарфан не попадал даже по пустым воротам
Пермские народные обнимашки
Цитата из 2004-го
Фернандеш попытался сбежать от ужаса
Рекордсмен по числу матчей РФПЛ в запасе
Вадим Евсеев приехал на домашний матч и победил
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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