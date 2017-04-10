РФПЛ. 22 тур. Локомотив-Ростов, 0:0 Автор: Сергей Дроняев Апр 10, 2017 0 Comments РепортажиФото После Сергея Светлакова «Локомотив» попытался подписать еще одного футболиста Александр Ерохин не очень нежен с Игорем Денисовым Иногда футболисты пытались играть синхронно Дмитрий Кириченко иногда был слишком суров Несмотря на унылые 0:0, настроение у Игоря Денисова было очень хорошеее Боковой арбитр иногда засматривался на бутсы футболистов «Локомотив» мог выпустить Дмитрия Лоськова на 90 минуте, чтобы тот забил решающий гол со штрафного Александр Бухаров готовится к стометровке брассом Фарфан дарит Терентьеву мяч Когда мимо компании прошла красивая девушка Игорь Денисов показывает, какие упражнения нужно делать с утра В «Ростове» тренеры очень стесняются, когда им дарят подарки Юрий Семин начал танцевать, чтобы не заснуть от унылой игры Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра