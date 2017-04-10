РФПЛ. 22 тур. Локомотив-Ростов, 0:0

Автор: Сергей Дроняев 0 Comments
После Сергея Светлакова «Локомотив» попытался подписать еще одного футболиста
Александр Ерохин не очень нежен с Игорем Денисовым
Иногда футболисты пытались играть синхронно
Дмитрий Кириченко иногда был слишком суров
Несмотря на унылые 0:0, настроение у Игоря Денисова было очень хорошеее
Боковой арбитр иногда засматривался на бутсы футболистов
«Локомотив» мог выпустить Дмитрия Лоськова на 90 минуте, чтобы тот забил решающий гол со штрафного
Александр Бухаров готовится к стометровке брассом
Фарфан дарит Терентьеву мяч
Когда мимо компании прошла красивая девушка
Игорь Денисов показывает, какие упражнения нужно делать с утра
В «Ростове» тренеры очень стесняются, когда им дарят подарки
Юрий Семин начал танцевать, чтобы не заснуть от унылой игры
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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