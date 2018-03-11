РФПЛ. 22 тур. «Динамо» — «Краснодар» — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Болельщики «Динамо» все еще продолжают на что-то надеяться
Кто-то забыл надеть лыжи…
«Опа, чирик!»
На водное поло никто никогда не ходил. Да и в этот раз никто не пойдет
В РФПЛ дефицит мячей, поэтому к каждому относятся с трепетом
Синицын с детства боится футбольных мячей. Признаться в этом он тоже боится
Динамовцы увидели НЛО
В этой игре мяч был лишь предметом декора. Игроки прекрасно обходились без него
Как тебе такое, Усейн Болт?
В Англии газоны такие мягкие…А, это Химки?
Холодно было всем
Быки прилетели
Пожалуй, самый зрелищный момент матча
Когда в совершенстве овладел техникой укрощения мяча
Матч был настолько скучным, что футболисты решили играть в твистер
Афроамериканская солидарность в деле
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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