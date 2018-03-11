РФПЛ. 22 тур. «Динамо» — «Краснодар» — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 21:42, 11.03.2018 0 РепортажиФото Болельщики «Динамо» все еще продолжают на что-то надеяться Кто-то забыл надеть лыжи… «Опа, чирик!» На водное поло никто никогда не ходил. Да и в этот раз никто не пойдет В РФПЛ дефицит мячей, поэтому к каждому относятся с трепетом Синицын с детства боится футбольных мячей. Признаться в этом он тоже боится Динамовцы увидели НЛО В этой игре мяч был лишь предметом декора. Игроки прекрасно обходились без него Как тебе такое, Усейн Болт? В Англии газоны такие мягкие…А, это Химки? Холодно было всем Быки прилетели Пожалуй, самый зрелищный момент матча Когда в совершенстве овладел техникой укрощения мяча Матч был настолько скучным, что футболисты решили играть в твистер Афроамериканская солидарность в деле Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: