РФПЛ. 21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 22:37, 04.03.2018 0 БлогиГлавноеРепортажиФото Игру можно было смотреть только с чашечкой какао и под пледиком Квинси Промес и подпись Юрий Семин не разбирал, с кем здоровается Максимович не привык к холоду, поэтому высовывал язык Селихов слишком замерз и притворялся травмированным Массимо Каррера призывал сотрудников построить такую же крышу, как в Санкт-Петербурге Роман Зобнин покоряет Фернандеша Искра, буря, безумие Болельщики «Локомотива» составили фоторобот перебежчиков Даешь зимний футбол! Гилерме защищает голову Кверквелии от снега Квинси Промес играет в керлинг Дениса Глушакова удивил цвет мяча Юрий Палыч в огне Фернандеш защищает Комбарова от мяча Пейчинович отправляет в нокаут Промеса На солнышке лежит Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: