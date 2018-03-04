РФПЛ. 21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Игру можно было смотреть только с чашечкой какао и под пледиком
Квинси Промес и подпись
Юрий Семин не разбирал, с кем здоровается
Максимович не привык к холоду, поэтому высовывал язык
Селихов слишком замерз и притворялся травмированным
Массимо Каррера призывал сотрудников построить такую же крышу, как в Санкт-Петербурге
Роман Зобнин покоряет Фернандеша
Искра, буря, безумие
Болельщики «Локомотива» составили фоторобот перебежчиков
Даешь зимний футбол!
Гилерме защищает голову Кверквелии от снега
Квинси Промес играет в керлинг
Дениса Глушакова удивил цвет мяча
Юрий Палыч в огне
Фернандеш защищает Комбарова от мяча
Пейчинович отправляет в нокаут Промеса
На солнышке лежит
Поделиться:

Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Москва. «РЖД Арена». 4 марта 2018 г.

«Если бы игру со «Спартаком» отменили, было бы лучше». Почему «Локомотив» — главный претендент на чемпионство

Скрежет схем. Тактическое превью к решающей части сезона российской Премьер-лиги

Лига Европы. «Спартак» — «Атлетик» — 1:3. Москва. «Открытие Арена». 15 февраля 2018 г.

Лига Европы. «Спартак» — «Атлетик» — 1:3. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 