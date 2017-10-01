РФПЛ. 12 тур. «Спартак» — «Урал» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Фотокорреспондент Квинси Промес
Массимо Каррера оценил куртку Александра Тарханова
Александр Тарханов обучает Лоренсо Мельгарехо новым финтам
Показательный кувырок
Чувствительное соприкосновение
Нижний брейк
Григорий Иванов наблюдал за игрой из окопов
Илья Кутепов сносил любого со своего пути
Бильярдный удар Педро Роши
Хвала небесам
Под взором гладиатора
Эрика Бикфалви останавливали запрещенными приемами
Взлет Луиса Адриано
Отеческие наставления от Григория Иванова
Опустошенность Грегора Балажица
Душеспасительные беседы
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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