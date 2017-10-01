РФПЛ. 12 тур. «Спартак» — «Урал» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 18:06, 01.10.2017 0 В центре вниманияГлавноеРепортажиФото Фотокорреспондент Квинси Промес Массимо Каррера оценил куртку Александра Тарханова Александр Тарханов обучает Лоренсо Мельгарехо новым финтам Показательный кувырок Чувствительное соприкосновение Нижний брейк Григорий Иванов наблюдал за игрой из окопов Илья Кутепов сносил любого со своего пути Бильярдный удар Педро Роши Хвала небесам Под взором гладиатора Эрика Бикфалви останавливали запрещенными приемами Взлет Луиса Адриано Отеческие наставления от Григория Иванова Опустошенность Грегора Балажица Душеспасительные беседы Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: