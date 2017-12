Примера. 17-й тур. «Реал Мадрид» — «Барселона» — 0:3. Фотоподборка с главного матча выходных

«Барселона» на «Сантьяго Бернабеу» разгромила мадридский «Реал» в центральной встрече 17-го тура чемпионата Испании и увеличила отрыв от гланого соперника на 14 очков. Каталонский клуб впервые обыграл «сливочных» на выезде три раза подряд.

Лионель Месси забил второй гол своей команды и побил бомбардирский рекорд рекорд Герда Мюллера по количеству голов за один клуб в европейских топ-чемпионатах. Аргентинец отметился 526-м голом за «Барселону», у немца — 525 в составе мюнхенской «Баварии».

Кроме того, Месси обошел Криштиану Роналду по количеству голов за 2017 год — 54 против 53.

А отдавая голевую передачу на Алеиша Видаля в конце матча, Лионель играл в одной бутсе.

Lionel Messi set up Barcelona's 3rd goal vs Real Madrid with 1 boot on 😳 pic.twitter.com/EwiLNwmdu6 — 101 Great Goals (@101greatgoals) December 23, 2017

We did it again! ¡Repetimos! Repetim!

🔵🔴 Força Barça pic.twitter.com/AyxNPvAFoK — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 23, 2017

La mejor manera de terminar el año! Grande equipo! Seguimos!! Força Barça!!! The best way to end the year! Great team work! Força Barça!!! pic.twitter.com/TZKOPJZ5N7 — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) December 23, 2017

Уважение, несмотря ни на что.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1