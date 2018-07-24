«Локомотив». Встреча с болельщиками. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Среди фанатов «Локо» затерялся один «сине-гранатовый»
Дмитрий Тарасов наблюдает за тем, как открывается мир других мужчин
Гильерме задумался о скором матче Суперкубка
Довольные Миранчуки на фоне официального награждения команды
Теплые объятия Игоря Денисова и Ильи Геркуса
Не забываем про Юрия Палыча!
Опасный взгляд Гильерме на Игоря Денисова
Продолжаем праздновать чемпионство
Юрий Семин рассказывает Мануэлу Фернандешу, что в ящике
Приятные флэшбэки с конца прошлого сезона
А вот и полный чемпионский состав
Когда твоя команда в первой корзине Лиги чемпионов и бояться нечего
Коченков и Денисов с интересом наблюдают, как Илья Геркус распаковывает часы
Игроки «Локомотива» обсуждают выступления своих сборных на ЧМ-2018
«Кому еще не выдали медали?»
Миранчуки и Тарасов обговаривают план защиты титула чемпионов
Новичок «Локо» Брайан Идову рад первой встрече с фанатами
Юрий Семин благодарит всех пришедший болельщиков за поддержку
Борис Ротенберг и его обращение к фанатам
Виталий Денисов вблизи рассматривает медаль чемпионов России
Командные аплодисменты и ярчайшая мимика Соломона Кверквелии
Слова Фернандеша очень рассмешили Чорлуку и Гильерме
Эти близнецы теперь главные в российском футболе
Без Семина не обходится ни одна вечеринка
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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