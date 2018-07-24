«Локомотив». Встреча с болельщиками. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 16:52, 24.07.2018 0 ГлавноеРепортажиФото Среди фанатов «Локо» затерялся один «сине-гранатовый» Дмитрий Тарасов наблюдает за тем, как открывается мир других мужчин Гильерме задумался о скором матче Суперкубка Довольные Миранчуки на фоне официального награждения команды Теплые объятия Игоря Денисова и Ильи Геркуса Не забываем про Юрия Палыча! Опасный взгляд Гильерме на Игоря Денисова Продолжаем праздновать чемпионство Юрий Семин рассказывает Мануэлу Фернандешу, что в ящике Приятные флэшбэки с конца прошлого сезона А вот и полный чемпионский состав Когда твоя команда в первой корзине Лиги чемпионов и бояться нечего Коченков и Денисов с интересом наблюдают, как Илья Геркус распаковывает часы Игроки «Локомотива» обсуждают выступления своих сборных на ЧМ-2018 «Кому еще не выдали медали?» Миранчуки и Тарасов обговаривают план защиты титула чемпионов Новичок «Локо» Брайан Идову рад первой встрече с фанатами Юрий Семин благодарит всех пришедший болельщиков за поддержку Борис Ротенберг и его обращение к фанатам Виталий Денисов вблизи рассматривает медаль чемпионов России Командные аплодисменты и ярчайшая мимика Соломона Кверквелии Слова Фернандеша очень рассмешили Чорлуку и Гильерме Эти близнецы теперь главные в российском футболе Без Семина не обходится ни одна вечеринка Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: